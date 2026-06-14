◇交流戦中日3―4日本ハム（2026年6月13日エスコンフィールド）中日は今季4度目のサヨナラ負けで3連敗を喫し、両リーグ最速で借金20を抱えた。6月中の借金20到達は80年以来46年ぶり。井上監督は「毎日一つずつと思っているが…」と言葉を絞り出した。1―3の9回2死満塁で鵜飼が一時同点の右前2点打を放ち執念は見せた。しかし、直後に5番手・草加が水野に決勝ソロを被弾。草加は球団を通じて、「チームに迷惑をかけて申し