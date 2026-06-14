◇交流戦広島2―0楽天（2026年6月13日楽天モバイル）広島・森下暢仁投手（28）が、13日の楽天戦に先発し、24年6月25日のヤクルト戦以来2年ぶりの完封で5勝目を挙げた。初回に安打を許して以降、20人連続アウトを記録するなど、終始安定した投球を披露。右腕の活躍で、チームは連敗を4、交流戦ビジターの開幕連敗も7で止めた。最後まで森下に隙はなかった。9回2死一塁から辰己を一ゴロに抑えて試合を締めくくると、喜び