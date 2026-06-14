◇交流戦オリックス3―6阪神（2026年6月13日京セラドーム）オリックスは今季最長5連勝とはならず、小休止。このわずか1敗で、9連勝を飾った日本ハムに抜かれて4位に転落した。先発・ジェリーが味方失策も絡み、6回7安打4失点（自責2）で降板。劣勢を強いられたが、6回に難敵・郄橋から西川、宗の適時打などで3点を返す粘りも見せた。「みんなよく攻めてくれた。相手も防御率0点台の投手で、なかなか打てないと思っ