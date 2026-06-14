◇交流戦広島2―0楽天（2026年6月13日楽天モバイル）広島・モンテロが、貴重な追加点をたたき出した。1―0の5回2死二塁から、早川の高め直球を捉え、中越え適時二塁打。森下が前回先発した6日オリックス戦以来の適時打で、今回も右腕を援護。「いい反応でコンパクトにしっかり捉えることができた。追加点になってよかった」と充実感を漂わせた。4回の左前打も含め、5月21日DeNA戦以来、出場18試合ぶりのマルチ安打を記録