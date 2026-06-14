◇交流戦広島2―0楽天（2026年6月13日楽天モバイル）広島・坂倉が、決勝打を放った。初回1死一、三塁から早川の甘い直球を右前適時打とし、「なんとか（走者を）還すことができて、先制点につながって良かった」とうなずいた。前日12日の同戦でも先制打を放っていたが、得点圏打率.388が物語るように、この日も好機で勝負強さを発揮した。1―0の5回2死で迎えた第3打席でも左翼線二塁打を放って追加点につなげ、4番の存在