阪神11R・三宮Sは、単勝1.7倍の断然人気グランドプラージュ（牡4＝杉山晴、父シニスターミニスター）が2番手追走から力強く抜け出し、3馬身差の快勝。オープンクラス初勝利で通算5勝目を飾った。川田は「賞金加算をしないといけないので、ここを使っています。内容も良く、次につながるレースができました」と評価。今年のダービーを制した杉山晴厩舎から、ダート界の新たなスター候補が名乗り上げた。