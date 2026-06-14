阪神5R・新馬戦（芝1200メートル）は、2番人気ロンドンガーズ（牡＝前川、父グレーターロンドン）が抜群のスタートを切り、そのまま逃げ切った。勝ち時計1分08秒2は2歳コースレコードタイ。松山は「スタートも良く、スピードが違う感じだった」と勝利をかみしめる。前川師は「調教でも凄く動いていたので、やれるかもと思っていた」と笑顔を浮かべた。次走は未定。