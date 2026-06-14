イタリア代表の次期監督候補に挙がるロベルト・マンチーニ氏がアル・サッドの指揮官を退任した。13日、カタール1部クラブがイタリア人指揮官の退任を発表した。マンチーニ氏は、これまでインテルやマンチェスター・シティなどの指揮官を歴任。2018年から2023年夏にかけてはイタリア代表を率いており、2021年に行われたEURO2020では同国代表を優勝へ導いていた。その後、サウジアラビア代表の指揮官を経て、2025年11月からアル