オーストリアサッカー協会（OFB）は13日、同国代表を指揮するラルフ・ラングニック監督との契約をEURO2028まで延長したことを発表した。現在67歳のラングニック監督はかつてホッフェンハイムやライプツィヒ、マンチェスター・ユナイテッドを指揮。2022年6月からは母国の代表チームを指揮し、ここまで27勝8分け10敗の戦績を収め、EURO2024、FIFAワールドカップ2026と国際主要大会の本大会進出へ導いてきた。現行契約はFIFAワ