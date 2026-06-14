「すべてぶつける」オランダ戦前日（現地時間６月13日）のミックスゾーンで、自身５度目のワールドカップに臨む長友佑都は次のように覚悟を示した。「カタール大会で悔しい思いをして、この４年間、ふつふつと湧き上がる思いを抱えてやってきたので。苦しいことを乗り越えて今があるので、すべてをぶつけるだけです」長友にとって、北中米ワールドカップは過去４大会とは異なる意味を持つ舞台だ。そこで「今年は怪我もあって苦