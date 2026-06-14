阪神6R・新馬戦（ダート1400メートル）は、最内枠から飛び出した4番人気クロリス（牝＝高橋一、父へニーヒューズ）が先手を主張。直線で迫るアイゼンフォルクを1馬身振り切った。西村淳は「一生懸命頑張ってくれました」とパートナーを称えた。