函館5R・新馬戦（芝1200メートル）は、2番人気ダイメイビッグボス（牡＝武井、父サートゥルナーリア）が中団から鮮やかに抜け出し、26年函館最初の新馬戦を制した。横山武は「スタートが不器用だけど、結果的に凄くいい競馬ができた。実戦で良さが出ましたね」と笑顔。武井師は「内容は期待以上でした。無事なら函館2歳S（7月19日）へ」と重賞挑戦を見据えた。