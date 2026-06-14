◇第108回全国高校野球選手権沖縄大会（2026年6月13日）沖縄尚学が昨夏に全国制覇したチームとして開会式は先頭で入場行進した。優勝に貢献したプロ注目左腕の末吉良丞（3年）は背番号10で夏を戦う。4月ごろから左肘のコンディション不良が続いていた影響が考慮された。末吉は「全員で甲子園に戻れれば」と話した。比嘉公也監督は「7月にならないと、たぶん投げられないと思う」と見通しを語った。背番号1は、昨夏は10番だ