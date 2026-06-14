◇第75回全日本大学野球選手権準決勝関大4―3国学院大（2026年6月13日神宮）準決勝2試合が行われ、関大と慶大が決勝に進んだ。関大は4番・山本峻輔外野手（3年）のサヨナラ打で国学院大に4―3で勝利。慶大は今秋ドラフト上位候補の左腕・渡辺和大投手（4年）が、大会記録に並ぶ8者連続三振を含む15奪三振、7回まで無安打投球で、連覇を狙った東北福祉大を下した。14日の決勝は関大が54年ぶり3度目、慶大が5年ぶり5度目の