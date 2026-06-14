経済産業省は、東京電力の福島第一原子力発電所の事故後、初めて、原発を建て替える具体的な数値目標をまとめた。ＡＩ（人工知能）時代に増える電力需要に対応するため、安全性を確保しつつ着実に整備を進める必要がある。有識者会議に示された目標案によると、廃炉を決めた原発について、２０４０年代までに２〜５基を建て替え、５０年代までには計１１〜１４基へと上積みする。今夏にも正式に決めるという。政府が新目標