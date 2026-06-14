来春の統一地方選に向けて、中道改革連合と立憲民主党、公明党の野党３党が先月、「政策の共通指針」を発表した。しかし、そこに盛り込まれている内容は、当たり障りのない曖昧なものばかりで、空疎に響く。３党がまとめた共通指針は、「命と暮らしを守る」「未来を担う人への投資を進める」「平和・共生・人権を守る」など五つの柱で構成されている。「命と暮らしを守る」の項目では「物価高、災害、介護、子育て、孤立、