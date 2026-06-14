◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第5日・準決勝東北福祉大２―5慶大（2026年6月13日神宮）東北福祉大は連覇を狙ったが慶大・渡辺和の前に15三振を喫し、終盤の反撃も及ばなかった。8回に初安打から1点を返し1死満塁まで攻めたが、併殺打で逸して「ここ一番で1本が出なかった」と山路監督は悔しがった。今秋ドラフト候補の猪俣は4番手で投げ、1回2/3を5安打3失点。「大会を通して投げたい球を投げられなかった。成