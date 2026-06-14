毎年公表される家計調査を舞台に、ラーメンやギョーザなど食品の購入額トップを巡る自治体間の競争が熱を帯びている。「日本一」の称号は地域ブランディングの有効な手段となるためだ。郷土の誇りをかけ、多くの自治体がＰＲの旗を振る。購入額順位地域ブランド戦略に活用２０２５年の家計調査が発表された２月６日朝。山形市役所の会議室に佐藤孝弘市長と地元のラーメン店主らが集まった。総務省のホームページで「中華そば