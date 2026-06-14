◇第108回全国高校野球選手権沖縄大会1回戦八重山8―7球陽（2026年6月13日沖縄セルラースタジアム那覇）八重山は延長10回タイブレークでサヨナラ勝ちし、2年連続で初戦を突破した。7―7の10回1死一、二塁で、8番の福地球児（3年）が甘く入ったカーブを左前に運んだ。人生初というサヨナラ打に「チームの役に立ててうれしい」。名前の「球児（きゅうじ）」は、阪神・藤川球児監督が好きな父が名付けてくれたといい、大切