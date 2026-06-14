【ダラス（米テキサス州）＝林信登】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本が１４日（日本時間１５日）に対戦するオランダに、両国の人たちの交流の場となっている日本人向けサッカーチームがある。現地にサッカー留学した日本人男性が２５年前に創設し、これまでに１０００人以上の子どもらが参加してきた。Ｗ杯で２回目となる両国の対戦に、男性は「お互いの距離がさらに縮まれば」と期待する。きっかけは