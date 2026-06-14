◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第5日・準決勝国学院大3―4関大（2026年6月13日神宮）戦国東都を代表して戦った国学院大の鳥山泰孝監督は悔しさをあらわにした。「監督としてもっとできたことがあったんじゃないかなと。本音を言えば悔いがたくさんあります」。2―3の8回に石野の適時二塁打で同点に追いつくも、9回に2死一、三塁から左前打を浴びサヨナラ負け。粘り強さを見せたチームには「よくやってくれた」