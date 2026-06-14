高市首相が１４日の日英首脳会談で打ち出す経済安全保障に関する首脳宣言の原案が判明した。緊迫する中東情勢を踏まえ、エネルギーをはじめとするサプライチェーン（供給網）などで協力を強化する。１５日からフランスで開かれる先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）を前に、日英の共同歩調を鮮明にする。スターマー英首相との会談はロンドンで行われる。首脳宣言の原案では、中東情勢の影響で「世界経済へのリスクが高まってい