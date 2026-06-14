◇第108回全国高校野球選手権沖縄大会1回戦KBC未来沖縄4―1宮古工・宮古総合実（2026年6月13日沖縄セルラースタジアム那覇）第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）の出場49校を決める地方大会が13日、全国のトップを切って沖縄で開幕し、1回戦4試合が行われた。開幕戦ではKBC未来沖縄が4―1で宮古工・宮古総合実を下し、背番号11の右腕・中村琉碧（るい＝3年）が5安打1失点で完投勝利を挙げた。中村が開