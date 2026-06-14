【ダラス（米テキサス州）＝星聡】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、世界ランキング１８位（１１日時点）の日本代表は１４日午後３時（日本時間１５日午前５時）から、１次リーグＦ組初戦で同８位のオランダと対戦する。久保建英（２５）（レアル・ソシエダード）にとっては、不完全燃焼だった前回大会から成長した姿を見せる舞台となる。名門バルセロナ（スペイン）の下部組織で技を磨き、史上２番目の若