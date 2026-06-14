◇日本一の解説者林陵平が解く未来予想図（1）元東大サッカー部監督で「日本一の解説者」林陵平氏（39）が、スポニチ紙面に参戦し、日本戦の見どころをたっぷり語る。初回は14日（日本時間15日）に1次リーグF組初戦として対峙（たいじ）するオランダ代表を徹底分析。勝負のポイントにカウンターを挙げ、MF久保建英をキーマンに指名した。直近の親善試合のアルジェリア戦とウズベキスタン戦を見ても、オランダ代表の個の能