米国・ＷＷＥの?美しき狂気?ジュリアが、元代理人兼タッグパートナーに怒りの制裁だ。女子ＵＳ王者だった昨年７月から、キアナ・ジェームズを代理人に迎えた。キアナとはリングでタッグも組むようになったが、４月の祭典「レッスルマニア４２」の出場を逃すと、キアナの手腕に疑念を抱くようになる。２人の間にすき間風が吹く中、先週スマックダウンの「クイーン・オブ・ザ・リング」トーナメントの第１ラウンドでキアナは、ジ