元日本代表ＤＦ酒井高徳（３５＝神戸）が北中米日本代表ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）の扱われ方に疑問を呈した。酒井は１３日、ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ（ＭＵＦＧ国立）にＪ１ＷＥＳＴで出場。チームは準決勝でＪ２・Ｊ３ＷＥＳＴ―Ｂに０―１で敗戦し、続く３位決定戦でもＪ１ＥＡＳＴにＰＫ戦の末に敗れて４位となった。自身は２試合ともに途中出場。２連敗を喫したが、ＭＦ香川真司（Ｃ大阪）やＭＦ乾貴士（神戸