Ｆ１アストンマーティンのフェルナンド・アロンソが、チームの歴史的な低迷を受けて、アルピーヌへ電撃移籍する可能性が急浮上してきた。アロンソにとって母国凱旋となるカタルーニャ・グランプリ（ＧＰ、決勝１４日）予選が１３日に行われたが、アロンソはＱ１（予選１回目）敗退で屈辱の最下位という結果になった。今季からホンダとコンビを組んだアストンマーティンは開幕から深刻な不振が続いており、上向く気配が見えな