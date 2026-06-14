北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表は14日（日本時間15日）に1次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。決戦ムードが高まる中、2日前に飛び込んできたニュースにファンから無念の声が上がっている。NHKは日本時間13日、公式サイトで「番組についてのお知らせ」というメッセージを掲載。19日に放送予定だった遠藤航とNHKのサッカーテーマ「烏」を書き下ろした歌手・米津玄師のスペシャル対談が見送りになったこ