関西エリアは、海・山・温泉とバリエーション豊かなツーリングスポットが揃い、ロングツーリングにも最適なエリアです。道の駅も個性豊かで、絶景を楽しめる場所や、ご当地グルメが充実した施設、ツーリング途中に立ち寄りやすい休憩スポットなど、ルートに組み込むだけで旅の満足度が大きく変わります。 淡路島や南紀の海沿いルート、京都北部や滋賀の山間ルートなど、走るエリアに