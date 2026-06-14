芸能界屈指のサッカー通として知られる元日向坂４６の女優・影山優佳（２５）が北中米Ｗ杯で日本時間１５日午前５時にオランダとの初戦を迎える森保ジャパンにエールを送った。５歳からサッカーを始め、プロも認める豊富な知識を持つ影山は前回（２０２２年）のカタール大会で全６４試合を観戦。深夜まで熱戦を見守り、ＳＮＳで感想を投稿して「＃影山寝ろ」がトレンド入りするなど、注目を集めた。今大会は出場国が３２から