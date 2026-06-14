◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）待ってました！巨人のリチャード内野手（２６）が今季初打席でいきなりアーチを描いた。「７番・一塁」で先発し、同点の２回１死、西武・隅田の直球をファーストスイングで捉え左翼席へ１号勝ち越しソロ。３月の左手骨折で出遅れ１２日に昇格したばかりの大砲の決勝弾で連敗は２でストップ、６回１失点のウィットリーが約２か月ぶりの２勝目を挙げ