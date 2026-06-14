オリックス・森友哉捕手（３０）と大阪桐蔭野球部時代のチームメートで、ステージ４の希少がんと闘う福森大翔（ひろと）さん（３０）が、１２日のオリックス―阪神戦（京セラＤ）で始球式を務めた。京セラＤが感動に包まれた昨年６月１５日の巨人戦に続き、見事なノーバウンド投球を披露。日頃から互いにパワーをもらい、特別な信頼関係で結ばれる２人が１３日、エールを交換した。（取材・構成＝南部俊太、長田亨）福森さ