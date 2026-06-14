◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―２広島（１３日・楽天モバイル最強パーク宮城）広島・辰見は堂々と杜の都を駆けた。２点リードの８回１死、佐々木の代走で登場。続く小園の２球目に、楽天時代は禁止されていたヘッドスライディングで二盗を決めた。昨オフの現役ドラフトで楽天から加入したスピードスター。恩返しの思いも強かった一戦で５０メートル５秒７の快足を飛ばし「変な感じ。色々な感情があった」と率直な思