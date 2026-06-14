◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３―６阪神（１３日・京セラドーム大阪）阪神の佐藤が４番の仕事を果たした。初回２死二塁、ジェリーのツーシームを振り抜いて、中堅フェンス直撃の適時二塁打を放った。流れを呼び込む一打に「チャンスだったのでいい当たりが出て、初回に先制できてよかった」と納得の表情。先制点を奪って以降、勝ち越しを許さず。両リーグ最多９度目のＶ打となった。チームは壁にぶつかってい