◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３―６阪神（１３日・京セラドーム大阪）オリックスの山崎が、関西ダービーで意地を見せた。１点ビハインドの８回、３番手で１イニングを完全投球。佐藤を一ゴロ、大山を右飛に仕留めると、最後は嶋村をこの日最速１５５キロで見逃し三振に封じた。５月２０日のソフトバンク戦（京セラＤ）から、自身８試合連続で無失点。「２連投でも出力が出ていた。記録はいつか途切れると思うの