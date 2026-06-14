中村橋之助（３０）が歌舞伎鑑賞教室「仮名手本忠臣蔵五段目、六段目」（東京・サンパール荒川、２０日千秋楽）で早野勘平を初役で勤めている。討ち入りへの参加を願いながら悲運に見舞われる役どころ。「勘平は憧れのお役で、ずっと夢でした。憧れは何よりのパワーになる」。兄と慕う中村勘九郎（４４）から稽古で教わり「感情を出し過ぎず、義太夫狂言としての組み立てを意識しています。うなだれる時にも、二枚目というこ