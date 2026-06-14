市川團十郎（４８）が２０２２年に歌舞伎界最高峰の大名跡を１３代目として襲名してから４年、着実に風格が増している。８代目尾上菊五郎（４８）と共演した５月「團菊祭」の「助六由縁江戸桜」など古典を守りながら、歌舞伎の未来のために「海外のお客様も楽しめる歌舞伎を考えないといけない」と世界に目を向ける。歌舞伎座「七月大歌舞伎」（７月２〜２６日）夜の部「春興鏡獅子」では長女の市川ぼたん（１４）、長男の市川新