◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク８―１ヤクルト（１３日・みずほペイペイ）ソフトバンクがヤクルトに大勝し、２年連続１０度目の交流戦優勝に前進した。今季初の「２番・遊撃」でスタメン出場した野村勇内野手（２９）は、２打席連発を含む４打数２安打３打点と「オゾン層破壊打法」がさく裂。８得点の猛攻をけん引した。交流戦は残り１試合。西武、日本ハムの結果次第で、１４日にも歓喜の瞬間が訪れる。交流