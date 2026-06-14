◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム４X―３中日（１３日・エスコンフィールド）中日は、サヨナラ負けで借金はワーストの２０になった。６３試合以内の大台到達は９５年以来の３１年ぶり。９回に２点差を追いついたが、その裏、草加が水野にサヨナラ弾を浴びた。「（交流戦）最後の試合ということで、今日も全力で戦っているけど、明日また振り絞ってやりたい」と井上監督。チームの戦いぶりを聞かれた朝田球団本部長は