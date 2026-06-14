◆米大リーグブルージェイズ―ヤンキース（１３日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ヤンキース戦に「３番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続本塁打となる１５号を放った。３回２死走者なしの２打席目に先取点となるソロを放った。難攻不落の投手を打ち砕いた。ヤンキースの先発は試合前の時点で防御率がリーグトップだった先発右腕の