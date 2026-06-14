ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が13日（日本時間14日）のヤンキース戦に「3番・三塁」で先発出場。3回の第2打席に2試合連続となる15号を放った。0−0で迎えた3回2死無走者で打席に入った岡本。ヤンキース先発右腕・シュリトラーと対戦。2球連続内角高め真っすぐに対し、ファウル、空振りで簡単に追い込まれた。2ストライクとなった3球目は2球目と同じ見送ればボールという内角高めの真っすぐ。98.4マイル（約158.3キ