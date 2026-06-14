【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯の１次リーグ初戦オランダ戦（１４日、日本時間１５日）に臨む日本代表は、決戦の地・ダラスで前日練習を行った。練習場には日本のサポーターが約３０人ほど集結。冒頭１５分の練習公開は報道陣に公開されたが、サポーターが見られる機会はないにも関わらず、練習の終了まで待機。日本代表のバスが出発する