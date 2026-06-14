お笑いタレント明石家さんま（70）が、13日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、“義理の孫”と対面したと明かし、“義じぃ”としての思いを語った。さんまは、元妻で俳優の大竹しのぶの長男・二千翔さんに子供が生まれ、先日、大竹の自宅で初対面したと言う。「俺、子供とワンちゃんに凄い愛されるって言うのは前からわかっていたんですけど、二千翔の子供、要するに義理の息子だから“義じぃ”