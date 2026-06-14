◇陸上日本選手権第2日（2026年6月13日愛知・パロマ瑞穂スタジアム）愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて行われ、女子800メートル決勝は日本記録保持者の久保凛（18＝積水化学）が2分1秒54で3連覇を達成した。日本陸連が定める選考基準を満たしてアジア大会の代表入りも決めた。100メートル決勝は男子の多田修平（29＝住友電工）が5年ぶり2度目、女子の井戸アビゲイル風果（24＝東邦銀行）が2年連続の優勝を飾った。