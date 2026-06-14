◇カーリング日本選手権第7日（2026年6月13日横浜BUNTAI）決勝トーナメントが行われ、女子で2連覇を目指したミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスは、準決勝で北海道銀行に6―10で敗れ、3位で大会を終えた。きょう14日の決勝は女子がSC軽井沢ク―北海道銀行、男子がSC軽井沢ク―ロコ・ソラーレの組み合わせとなった。午前中のプレーオフでは中部電力に12―3で圧勝したフォルティウスだが、午後の準決勝では1次リ