神戸市内で初めてツキノワグマの出没が確認されたことを受けて、クマ用の捕獲わなが設置されました。今月11日、神戸市北区道場町の山林でクマの出没が初めて確認されたことを受け、市はきのう、クマ専用の捕獲わなを設置しました。出没したのは成獣とみられるツキノワグマで、シカやイノシシなどを捕獲するために設置されたセンサーカメラに写っていたということです。また、隣の西宮市でもおととい、クマの目撃情報が2件相次ぎ、