アストン・ビラに所属するポーランド代表DF、マティ・キャッシュが公式インスタグラムを更新。なんと丸刈りになった激変ショットを公開し、ファンを驚かせている。28歳のサイドアタッカーは「ハゲなんて言ってないぞ」と記して一枚の写真を投稿。車内で自撮りしたもので、まだらに剃られてスキンヘッドとなった最新の姿を披露している。綴った一文は英語圏のネット動画で話題となったフレーズで、男性が丸坊主の警官に向かって