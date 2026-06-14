女優の田中みな実（３９）が、パーソナリティーを務める１３日放送のＴＢＳラジオ「ガスワンｐｒｅｓｅｎｔｓ田中みな実あったかタイム」（土曜・午後６時半）に出演。ゲストの大先輩、元ＴＢＳでフリーの堀井美香アナウンサー（５４）とのトークで、自身の食生活について明かす場面があった。１男１女の母である堀井アナが、「おうちではどんなご飯を作られるんですか？」と質問。これに田中は「だいたいお米とおみそ汁