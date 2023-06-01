HSBC選手権 大会期間：2026年6月9日～2026年6月14日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[レイラ フェルナンデス / ラウラ シグムント] 0 - 0 [マッカートニー ケスラー / イバ ヨビッチ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第6日がイギリス ロンドンで行われ、女子ダブルス準決勝で、レイラ フェルナンデス / ラウラ シグムントとマッカートニー ケスラ}